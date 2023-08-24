Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki beşinci maçında ev sahibi Almanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna lider yükselmeyi garantilemişti.
Filenin Sultanları'nın gruptaki son rakibi ise Avrupa'nın güçlü ekibi aynı zamanda turnuvanın ev sahiplerinden Almanya olacak.
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Milli takım, grupta beşinci ve son maçını 24 Ağustos Cuma günü TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak.
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
MİLLİ TAKIMIN KADROSU
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt,
Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.
Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.
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