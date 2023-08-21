Filenin Sultanları Çekya engelini geçti: Türkiye 3-1 Çekya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geldiği Çekya'yı setlerde 3-1 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 20:11
Filenin Sultanları Çekya engelini geçti: Türkiye 3-1 Çekya
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında Almanya'da Çekya ile karşılaştı.

Milliler mücadeleyi, 25-23, 25-20, 20-25 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kazandı ve C Grubu'nda 3'te 3 yaptı.

SIRADAKİ RAKİP YUNANİSTAN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçta karşılaştığı İsveç'i 3-0 mağlup etmişti. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında ise Azerbaycan'ı 3-0'lık skor ile yenmişti.

Milli takım, gruptaki 4. maçında 23 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18:00'de Yunanistan ile karşılaşacak.


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