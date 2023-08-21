Filenin Sultanları Çekya engelini geçti: Türkiye 3-1 Çekya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geldiği Çekya'yı setlerde 3-1 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında Almanya'da Çekya ile karşılaştı.
Milliler mücadeleyi, 25-23, 25-20, 20-25 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kazandı ve C Grubu'nda 3'te 3 yaptı.
SIRADAKİ RAKİP YUNANİSTAN
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçta karşılaştığı İsveç'i 3-0 mağlup etmişti. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında ise Azerbaycan'ı 3-0'lık skor ile yenmişti.
Milli takım, gruptaki 4. maçında 23 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18:00'de Yunanistan ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- Reklam panosunda cinsel içerikli video paniği
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Bakanlıktan açıklama geldi
- Yargı kararını verdi...
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı