Filenin Sultanları doludizgin: Türkiye 3-0 Azerbaycan
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci maçında karşılaştığı Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında Almanya'da Azerbaycan ile karşılaştı.
GRUPTA 2'DE 2 YAPTI
Mücadeleyi milliler, 25-13, 25-13 ve 25-13'lik setlerle 3-0 kazandı ve C Grubu'nda 2'de 2 yaptı.
Filenin Sultanları, ilk maçta karşılaştığı İsveç'i 3-0 mağlup etmişti.
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