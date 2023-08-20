Filenin Sultanları doludizgin: Türkiye 3-0 Azerbaycan

Yayınlanma: 20.08.2023 - 22:19

Güncelleme: 20.08.2023 - 22:19

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında Almanya'da Azerbaycan ile karşılaştı.

GRUPTA 2'DE 2 YAPTI

Mücadeleyi milliler, 25-13, 25-13 ve 25-13'lik setlerle 3-0 kazandı ve C Grubu'nda 2'de 2 yaptı.

Filenin Sultanları, ilk maçta karşılaştığı İsveç'i 3-0 mağlup etmişti.