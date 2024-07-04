Türkiye, Almanya'yı devirdi! Rakibi belli oldu!

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turu maçında Almanya'yı 81-54 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale çıktı.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 08:03
Türkiye, Almanya'yı devirdi! Rakibi belli oldu!
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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turu maçında Almanya'yı 81-54 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Milli takım, çeyrek finalde İspanya'yla karşılaşacak. Müsabaka, 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alan dos Santos (Brezilya), Nicolas Fernandes (Avustralya), Fernando Leite (Brezilya)

Türkiye: Rrezon Elezay 2, Mete Paçacı 2, Mert Kocagözoğlu 13, Yavuz Selim Kara 4, Kaan Onat 17, Anıl Alyanak, Cengiz Coşkun 8, Atahan Akbaş 3, Derin Can Üstün 18, Aldin Türkoğlu 10, Emirhan Serbest 2, Ahmet Arda Aydın 2

Almanya: Baumer 4, Duru 11, Kayser 3, Crnjac 7, Lastring, Murray 1, Reinhart 2, Stojic 9, Scheffs 5, Sokolov 4, Bennefeld 5, Bruggemann 3

1. Periyot: 22-9

Devre: 39-21

3. Periyot: 56-37


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