Türkiye, Almanya'yı devirdi! Rakibi belli oldu!
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turu maçında Almanya'yı 81-54 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale çıktı.
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turu maçında Almanya'yı 81-54 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.
Milli takım, çeyrek finalde İspanya'yla karşılaşacak. Müsabaka, 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alan dos Santos (Brezilya), Nicolas Fernandes (Avustralya), Fernando Leite (Brezilya)
Türkiye: Rrezon Elezay 2, Mete Paçacı 2, Mert Kocagözoğlu 13, Yavuz Selim Kara 4, Kaan Onat 17, Anıl Alyanak, Cengiz Coşkun 8, Atahan Akbaş 3, Derin Can Üstün 18, Aldin Türkoğlu 10, Emirhan Serbest 2, Ahmet Arda Aydın 2
Almanya: Baumer 4, Duru 11, Kayser 3, Crnjac 7, Lastring, Murray 1, Reinhart 2, Stojic 9, Scheffs 5, Sokolov 4, Bennefeld 5, Bruggemann 3
1. Periyot: 22-9
Devre: 39-21
3. Periyot: 56-37
Spor Haberleri
- Wout Weghorst'tan Beşiktaş sözleri
- Nwakaeme: '10 kez daha şampiyon olmak isterim'
- Türkiye, Almanya'yı devirdi! Rakibi belli oldu!
- Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu
- İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
- Ali Sowe, Süper Lig'de kaldı!
- Wimbledon'da Sinner ve Gauff üçüncü tura yükseldi
- Mert Günok: 'Bunu asla istemem'
- 12 Dev Adam'dan tatsız prova
- İşin sırrı takım ruhu
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Peker'i hedef alan iş insanı vuruldu
- Kıvanç Kılınç'tan Bozkurt işareti tepkisi!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- En düşük emekli maaşına zam iddiası!
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu
- Mehmet Uçum'dan Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt