Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 ayrılık
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Delgado, Simonovic, Mitchell ve Berkan Durmaz'la yollarını ayırdığını açıkladı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı; Delgado, Simonovic, Mitchell ve Berkan Durmaz'la yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2023/24 sezonunda formamızı giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell'a verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."
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