Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 ayrılık

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Delgado, Simonovic, Mitchell ve Berkan Durmaz'la yollarını ayırdığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:13
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 ayrılık
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı; Delgado, Simonovic, Mitchell ve Berkan Durmaz'la yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023/24 sezonunda formamızı giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell'a verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."


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