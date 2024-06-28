Türkiye - Avusturya maçının hakemi belli oldu! Artur Soares Dias...
EURO 2024 son 16 turunda oynanacak Türkiye - Avusturya maçını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.
UEFA, EURO 2024 son 16 turunda oynanacak Türkiye - Avusturya maçının hakemini açıkladı.
Yapılan açıklamada, 2 Temmuz Salı günü Türkiye - Avusturya maçını 44 yaşındaki Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yöneteceği açıklandı.
44 yaşındaki hakem, EURO 2024'te Polonya - Hollanda ve Danimarka - İngiltere maçını yönetti.
Dias'ın yönetiminde 6 resmi maça çıkan Türk takımları, bu maçların tamamında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İşte Türk takımlarının Dias'ın yönettiği maçlarda aldığı skorlar;
Türkiye 0-2 Galler
Macaristan 1-0 Türkiye
Rusya 2-1 Türkiye
Monaco 3-1 Fenerbahçe
Marsilya 3-0 Eskişehirspor
Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21
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