Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyon Ayos Spor!

Ayos Spor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 70-56'lık skorla mağlup ederek Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Her iki ekip de önümüzdeki sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:34
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyon Ayos Spor!
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Türkiye Basketbol İkinci Ligi 2023-2024 sezonu play-off final karşılaşmasında Ayos Spor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 70-56'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından Ayos Spor'un şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu sundu.

Finalde kaybeden Konya Büyükşehir Belediyespor'un ikincilik şilti ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kerse verdi.

Her iki ekip de 2024-2025 sezonunda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.


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