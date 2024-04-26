Çukurova Basketbol Kulübünün adı, logosu ve temsil renkleri değişti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin'in yeni adı, logosu ve renkleri tanıtıldı.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 14:11
Çukurova Basketbol Kulübünün adı, logosu ve temsil renkleri değişti
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Yenişehir ilçesindeki kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, Mersin ekibinin ismi, logosu ve renklerinin değişimine ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

Açıklanan değişikliklere göre, adındaki "Çukurova Basketbol Kulübü" ifadesi kaldırılan kulübün yeni ismi ÇBK Mersin oldu.

Logosunda da revizeye gidilen Mersin ekibinin yeni sezon öncesi temsil renkleri "siyah, turuncu ve beyaz" olarak belirlendi.

Toplantıda konuşan ÇBK Mersin Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, kulübün kurulduğu yıldan beri finallerin takımı olduğunu söyledi.

Son yıllarda takıma ilginin giderek arttığını anlatan Adalıoğlu, destekleri için kentteki yöneticilere ve taraftara teşekkür etti.

"ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAK BÜTÇELER OLUŞTURULACAK" 

Mersin ekibinin genel koordinatörü Ender Ünlü de kadın basketbolunda dünyanın en iyi seviyelerine geldiklerini ifade etti.

Kamu yöneticileri ve belediyelerin destekleriyle iki yıllık yeni bir plan hazırladıklarını belirten Ünlü, "Şampiyonluğa ulaşacak bütçelerin oluşturulacağının müjdesini vermek istiyorum. Mersin'in en büyük marka değeri olan ÇBK Mersin takımının artık kupa kazanması gerektiğini düşündüğümüz için iki yıllık böyle bir programlama yaptık. Kadınlar liginde Avrupa'nın en büyük organizasyonunu, en büyük yatırımlarını yapan kulüp olduğumuzu kentimize gelen FIBA yetkilileri söylemiş durumda" diye konuştu.

Ünlü, Çukurova Basketbol Kulübü'nün "Adana takımı" olarak dile getirilmesi nedeniyle isim değişikliğine gitmeye karar verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mersin'in takımı olmamız adına bundan sonra bütün medya ve yayınlarımızda 'ÇBK Mersin' olarak anılmak istiyoruz. Logomuzda yine Toros Dağları'nda yaşayan vaşak var. Bu defa karşı cepheden görüntüsünü koymak istedik çünkü vaşağın en büyük özelliklerinden biri kulaklarıdır. Onun daha net görünmesini istedik. Renklerimiz de beyaz, turuncu ve lacivertti. Ülkemizde çok talihsiz bir deprem yaşadık. En çok da bu coğrafyaya yakın yerler etkilendi. Her maç siyah formayla çıkma imkanımız olmadığı için onları da her çıktığımız maçta anmak adına lacivert olan rengimizi siyaha çevirerek her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istedik."


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