Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 'Emine Erdoğan' paylaşımı: 'Saygıdeğer Hanımefendi...'

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu.

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

İKİNCİ KEZ GÜMÜŞ MADALYA

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı. Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

EMİNE ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Millilerin başarısı tüm ülkeyi gururlandırırken; bir tebrik de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan geldi.

Emine Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı ülkemize kazandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hepimize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Azmini, emeğini ve kalbini ortaya koyan sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve basketbol topu emojisi ile A Milli Basketbol Takımı'nın görseline de yer verdi.

TBF, EMİNE ERDOĞAN’I ALINTILADI

Söz konusu mesaja ise Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan “yanıt” geldi.

TBF, Emine Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp, "Saygıdeğer Hanımefendi, değerli desteğiniz için çok teşekkür ederiz” notunu düştü.