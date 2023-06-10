Türkiye Bayrak Takımı rekor kırdı
Türkiye Kadın Bayrak Takımı, 4x100 metre koşusunda oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı
Fransa'nın Vichy kentinde devam eden 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Bayrak Takımı, 4x100 metre koşusunda oyunlar rekoru kırarak altın madalya aldı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Edanur Akın ve Muhsine Gezer'den oluşan milli takım, 51,86'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak ilk sırada yer alırken, 53,37'lik derecesiyle Ukrayna 2'nci, 55,65'lik derecesiyle Avusturya 3'üncü oldu.
"HEDEFİMİZ PARİS"
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, sporcuları tebrik ederek "Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanmak ve ülkemizi başarılı şekilde temsil etmektir." dedi .
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