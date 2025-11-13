Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu!

13.11.2025 14:14:00
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı konuk edecek. Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh düdük çalacak.

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın Bursa'da Bulgaristan’ı konuk edeceği karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek.

İSKOÇ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5’inci maçında cumartesi günü saat 20.00’de Bulgaristan’ı konuk edecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu.

Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh düdük çalacak. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.

