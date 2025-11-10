Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Eren Elmalı'dan bahis açıklaması!

Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Eren Elmalı'dan bahis açıklaması!

10.11.2025 22:30:00
Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Eren Elmalı'dan bahis açıklaması!

Bahis oynadığı iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Eren Elmalı'nın açıklaması şu şekilde:

"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde, adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm.

Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur.

Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım.

Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır.

Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim.

Saygılarımla,

Eren Elmalı"

