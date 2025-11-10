Eren Elmalı'nın yerine milli takıma dahil edilen isim belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 23:49:00
Cumhuriyet Spor
Bahis operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada adı geçmesi nedeniyle A Milli Futbol Takımı'ndan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine Mustafa Eskihellaç'ın kadroya dahil edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir karar açıkladı.

Federasyondan yapılan duyuruda, bahis oynadığı tespit edilen toplam 1024 futbolcunun, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10 Kasım 2025'ten itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği belirtildi.

EREN ELMALI'NIN YERİNE MUSTAFA ESKİHELLAÇ

Bahis oynadığı gerekçesiyle listede yer alan Eren Elmalı, teknik heyet tarafından A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç, kamptan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a davet edildi.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Eren Elmalı #Mustafa Eskihellaç

