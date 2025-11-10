Bahis soruşturmasının ardından... Milli takım kadrosunda değişiklik!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 22:02:00
A Milli Futbol Takımı, bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ye sevk edilen Eren Elmalı'nın milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı, bahis operasyonu kapsamında PFDK'ye sevk edilen Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı'nın milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'ndan yapılan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı."

