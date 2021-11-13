Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında Cebelitarık'ı konuk edecek.
A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk edecek. Ay Yıldızlılar, elemelerin en zayıf ülkelerinden olan Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Volodymyr Volodin ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Kopiievskyi olacak.
CEBELİTARIK İLE 2. KARŞILAŞMA
A Milli Futbol Takımı, karşılaşacağı Cebelitarık ile tarihte 2. kez rakip olacak.
Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül 2021'de oynadığı ilk ve tek maçı 3-0 kazandı.
Milli takım, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle galip tamamladı.
STEFAN KUNTZ İLE 3. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşısında çıkacak.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
TÜRKİYE-CEBELİTARIK MUHTEMEL 11'LER:
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Hakan, Kerem, Halil, Burak
Cebelitarık: Coleing, Sergeant, R.Chipolina, Wiseman, Mouelhi, J.Chipolina, Walker, Ronan, Torrilla, Valarino, Styche
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