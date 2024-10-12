Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun yeni başkanı Barış Korkmaz oldu
Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda yapılan seçimi Barış Korkmaz kazandı.
Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul'u yapıldı.
Genel Kurul'da yapılan seçimi kazanan Barış Korkmaz, Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkanı oldu.
Spor insanı ve gazetemiz yazarı Arif Kızılyalın da Barış Korkmaz'ın yönetim kurulu listesinde yer aldı.
Korkmaz'ın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
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