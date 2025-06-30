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Türkiye'de transfer dönemi resmen başladı

Türkiye'de transfer dönemi resmen başladı

30.06.2025 16:23:00
Güncellenme:
DHA
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Türkiye'de transfer dönemi resmen başladı

2025-2026 sezonunun Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran itibarıyla resmen başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daha önce açıkladığı takvime göre 2025-2026 sezonunun Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran itibarıyla resmen başladı. Kulüpler, yeni sezon yapılanmalarını şekillendirmek için 12 Eylül 2025'e kadar transferlerini tamamlayabilecek.

Yeni sezonun ilk resmi adımı olan transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına başladı.

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ 5 OCAK'TA

TFF'nin aldığı karara göre, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

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