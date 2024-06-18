Türkiye, EURO tarihinde bir ilki başardı!
Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takımımız, ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladı.
A Milli Futbol Takımımız, F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
Milliler, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Türkiye ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladı.
İŞTE İLK MAÇLARIN SONUÇLARI:
1996 | Türkiye 0-1 Hırvatistan
2000 | Türkiye 1-2 İtalya
2008 | Türkiye 0-2 Portekiz
2016 | Türkiye 0-1 Hırvatistan
2020 | Türkiye 0-3 İtalya
2024 | Türkiye 3-1 Gürcistan
Spor Haberleri
- Willy Sagnol: 'Arda Güler çok yetenekli'
- Hakan Çalhanoğlu: '2008 ruhu çok önemli'
- Arda Güler'den maç sonu anlamlı paylaşım
- Kerem Aktürkoğlu: 'Daha yeni başlıyoruz'
- Mert Müldür: 'Vurmaktan başka çarem yoktu!'
- Arda Güler tarihi geçtiği anları anlattı...
- Güzel goller müthiş sonuç
- Türkiye, EURO tarihinde bir ilki başardı!
- 'Bizim çocuklar' turnuvaya mükemmel başladı!
- Thibaut Courtois'dan Arda Güler paylaşımı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- MHP'den silahlı mesaj
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Hangi yolcular uçağa binemeyecek?
- ATM'lerde yeni dönem başlıyor!
- Dolar TL neden yükselişe geçti?
- Bayram sonrası kritik bir döneme giriliyor
- İBB’den açıklama geldi
- Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini açıkladı
- 'Hak bazlı değişimler için laiklik şart'