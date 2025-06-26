Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran'da ABD'de başladı. Peki, Türkiye FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda neden yok ? Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları neler?

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILINIR, NEDEN TÜRKİYE YOK?

1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla ilk kez düzenlenen organizasyon, yeni formatıyla 15 Haziran'da ilk kez sahne alacak. Turnuva için öncelik her kıtanın kulüpler düzeyindeki en önemli kupasını kazanmak gerekiyor. Mesela, Avrupa kıtasında 2021-2024 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar. Ayrıca kulüpler sıralamasında ilk 8'e giren takımlar, 2025 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanıyor.

Bu koşullara bakıldığında temsilcilerimiz Avrupa'da başarılı olamadığından FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılamıyor.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na 2021-2024 arası UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonları ile beraber katsayı sıralamasına göre Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 6, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler bölgesinden 4, Afrika'dan 4, Asya'dan 4 ve Okyanusya'dan 1 takım olmak üzere toplam 32 takım katılıyor.





TAKIMLAR

A Grubu

Palmeiras (Brezilya)

Porto (Portekiz)

Al Ahly (Mısır)

Inter Miami (ABD)

B Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa)

Atletico Madrid (İspanya)

Botafogo (Brezilya)

Seattle Sounders (ABD)

C Grubu

Bayern Münih (Almanya)

Auckland City (Yeni Zelanda)

Boca Juniors (Arjantin)

Benfica (Portekiz)

D Grubu

Flamengo (Brezilya)

Chelsea (İngiltere)

Esperance Tunis (Tunus)

Los Angeles FC (ABD)

E Grubu

River Plate (Arjantin)

Inter (İtalya)

Urawa Red Diamonds (Japonya)

Monterrey (Meksika)

F Grubu

Fluminense (Brezilya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Ulsan (Güney Kore)

Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu

Manchester City (İngiltere)

Juventus (İtalya)

Wydad (Fas)

Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu

Real Madrid (İspanya)

Al Hilal (Suudi Arabistan)

Salzburg (Avusturya)

Pachuca (Meksika)