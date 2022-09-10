Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final bileti için Fransa ile Berlin’de karşılaşacak. Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 09:20
Türkiye - Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'nu ikinci bitiren Milliler, B Grubu 3.'sü Fransa karşısında Shane Larkin'den yoksun olarak sahaya çıkacak.

TÜRKİYE - FRANSA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arena Berlin’de 10 Eylül Cumartesi günü (bugün) oynanacak Türkiye-Fransa maçı TSİ 13.00'te başlayacak.

TÜRKİYE - FRANSA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA? 

Türkiye - Fransa karşılaşması NTV'den naklen yayımlanacak. 


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