TFF 1. Lig'de Boluspor, Göztepe'yi tek golle geçti!

TFF 1. Lig'de Boluspor, kendi sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 22:12
TFF 1. Lig'de Boluspor, Göztepe'yi tek golle geçti!
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TFF 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeyi Boluspor 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 86. dakikada Michel Landel penaltıdan attı.

Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 10'a yükseltti. Göztepe 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Göztepe, Altınordu ile karşı karşıya gelecek.


TFF 1. Lig Boluspor göztepe

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