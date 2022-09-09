TFF 1. Lig'de Boluspor, Göztepe'yi tek golle geçti!
TFF 1. Lig'de Boluspor, kendi sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeyi Boluspor 1-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 86. dakikada Michel Landel penaltıdan attı.
Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 10'a yükseltti. Göztepe 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Göztepe, Altınordu ile karşı karşıya gelecek.
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