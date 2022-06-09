Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçime doğru
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) başkanlık seçimine bir hafta kaldı. Adaylık başvurusu için son güne girilirken sadece Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi başvuruda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi için geri sayımda. Federasyonda seçimli kongre 16 Haziran Perşembe günü yapılacak. Şu ana kadar tek adaylık başvurusu Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi'den geldi.
Federasyonda başkanlık görevini vekaleten yürüten Servet Yardımcı'nın da aday olması bekleniyor. Yardımcı, henüz resmi başvurusunu yapmadı.
Adaylık başvuruları bugün saat 17.00'de sona erecek.
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