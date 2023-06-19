Türkiye - Galler maçında skandal! VAR sistemi arızalandı
A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın hakemi golün kontrolü için VAR'a gittiğinde teknik arıza nedeniyle ofsayt çizgisi çekilemedi.
A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında 9. dakikada öne geçti ancak bu gol geçerlilik sayılmadı.
Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zeki'nin ortasında Mepham ters vuruşla kendi ağlarını buldu.
Bu gol uzun süre VAR'da incelendi. Ardından karşılaşmanın hakemi Fabio Maresca, kenara geldi ve pozisyonu izledikten sonra ofsayt kararı verdi.
ÇİZGİ ÇEKİLEMEDİ
Sky Italia'nın haberine göre, Türkiye-Galler maçında teknik arıza nedeniyle ofsayt çizgisi çekilmedi.
Bu yüzden maçın hakemi Fabio Maresca, VAR’a gidip kendisi karar vermek zorunda kaldı.
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