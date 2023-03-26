Türkiye-Hırvatistan maçını İsveçli hakem Ekberg yönetecek

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa’da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 13:31
Türkiye-Hırvatistan maçını İsveçli hakem Ekberg yönetecek
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 28 Mart Salı günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci yapacak.


2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) a milli futbol takımı Hırvatistan

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