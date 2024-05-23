Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:47
Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez sahne aldığı FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'yla karşılaşacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Milli takım, Antalya etabında oynadığı ilk maçta Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 26 Mayıs'a kadar Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda 16 takımın yer aldığı puan cetvelinde ilk 8'deki takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında 25 Mayıs'ta Fransa, 26 Mayıs'ta da ABD ile oynayarak Antalya etabını tamamlayacak.

PARİS 2024 HESAPLARI

"Filenin Efeleri", organizasyonun Japonya etabında Slovenya, Polonya, İran ve Almanya, Slovenya ayağında ise Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya'yla mücadele edecek.

Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 takımın dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.


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