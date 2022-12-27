Türkiye ile yolları ayırmıştı: İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin yeni takımı belli oldu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile yolları ayıran İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, Sırbistan Kadın Voleybol Takımı ile anlaştı.
Sırbistan Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğüne, uzun yıllar çalıştırdığı ay-yıldızlı takımdan ayrılan İtalyan Giovanni Guidetti getirildi.
Sırbistan Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Guidetti'nin, 2024 yılının sonuna kadar milli takımın başında yer alacağı bildirildi.
Daniele Santarelli (solda)
SANTARELLI TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇMİŞTİ
2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda kupaya uzanan Sırbistan'ın eski İtalyan çalıştırıcısı Daniele Santarelli ise bugün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü olmuştu.
Kulüp kariyerinde VakıfBank'ı çalıştırmaya devam edecek Giovanni Guidetti, 2017'de göreve geldiği A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Milletler Ligi ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı.
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