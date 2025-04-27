Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu rekor kırdı, Kenyalılar damga vurdu

Yayınlanma: 27.04.2025 - 14:35

Güncelleme: 27.04.2025 - 14:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu yapıldı. Tarihi Yarımada parkurunda koşulan yarışa 27’si kadın 49 uluslararası elit atletin de içinde bulunduğu 13 bin kişi katıldı.

Yenikapı-Balat-Yenikapı güzergahında yapılan 21 kilometrelik yarı maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Alex Nzioka Matata 59:40’lık derecesiyle, kadınlarda da bir başka Kenyalı atlet Miriam Chebet 1:06:07’lık derecesiyle yarışı birinci bitirdi. Şampiyon Chebet, bu derecesiyle kariyerinin en hızlı yarışını İstanbul’da koştu.

Şampiyon atletler, 15’er bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

KADINLARDA KÜRSÜ KENYALI ATLETLERİN

Dünyanın 14 Gold Label sahibi yarı maratonundan biri olan Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda erkeklerde ikinciliği 1:00:47’lik derecesiyle Etiyopyalı Berehanu Wendemu Tsegu, üçüncülüğü de 1:01:28 ile Kenyalı atlet Shadrack Kipkurui Kenduiywo aldı.

Yarı maratonda kadınlarda kürsü Kenyalı atletlerden oluştu. Şampiyon Chebet’in altı saniye gerisinde kalarak 1:06:13 koşan geçtiğimiz yılın şampiyonu Sheila Chelangat ikinci, 1:07:47’lik derece tutturan Judy Jelagat Kemboi üçüncü oldu.

REKORLUK MARATONUN STARTINI BİRLİKTE VERDİLER

“En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen” sloganıyla koşulan Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu, 21K ve 10K’da toplam 13 bin 45 kişi katıldı. Böylece geçen seneye göre yüzde 30’luk artış kaydeden Türkiye’nin en büyük yarı maratonunda bir kez daha katılımcı rekoru kırıldı.

Yenikapı’daki etkinlik alanında sabahın erken saatlerinden itibaren adeta bir festival havasında geçen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda ilk start saat 08.00’de 10K yarışı için verildi. Türkiye’de ilk defa 10 binden fazla kayıt sayısına ulaşılan 10 bin metrelik yarışın ardından elit atletlerin de katıldığı ve sonucu merakla beklenen 21K kategorisinin startına geçildi. 09.15’te başlayan yarış, büyük bir heyecana sahne oldu.

Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda yarışın startını İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Zeynep Neyza Akçabay ve Cemal Ufuk Karakaya, İBB Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı Banu Saraçlar, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Spor Hizmetleri Müdürü Şeyda Dursun ve İBB Meclisi Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu ve İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu beraber verdi.

DEMİR: “İSTANBUL OLİMPİYATLARA DA HAZIR”

Start öncesi bir konuşma yapan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, “Dünyanın en kadim ve en güzel kentlerinden İstanbul’da, böylesine önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz kentimizde 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapmanın onurunu yaşayacağız. İstanbul dünyanın en büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmayı hak ediyor. 2036 Olimpiyatları’nı İstanbul’da düzenlemek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. İstanbul tüm yönleriyle Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırdır” dedi.

49 ELİT ATLET TARİHİ TURLADI!

22’si erkek, 27’si kadın olmak üzere toplam 49 elit atletin şampiyonluk mücadelesine sahne olan Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı’dan start aldıktan sonra Sarayburnu-Sirkeci-Eminönü sahil hattını izledi. Galata Köprüsü üzerinden Karaköy’e geçen atletler buradan “U” dönüşü alarak Cibali-Balat hattına yöneldiler. Haliç Köprüsü’ne varmadan, bir kez daha “U” dönüşü yapan atletler, sahil şeridini bu kez ters yönde kat edip, Kennedy Caddesi üzerinden Yenikapı’ya ulaştı.

SEZGİN ATAÇ EN HIZLI DERECESİYLE TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası olarak kabul edilen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’na 4’ü kadın, 7’si erkek toplam 11 elit Türk atlet de katıldı. Erkeklerde 1:01:49’luk derecesiyle Sezgin Ataç, kadınlardaysa 1:17:39’luk derecesiyle Özlem Kaya Alıcı Türkiye şampiyonu oldu.

Kariyerinin en hızlı yarı maratonunu koşan 27 yaşındaki Sezgin Ataç, bu performansıyla Türkiye doğumlu atletler içerisinde bugüne kadarki en iyi dereceyi elde etti.

21K kadınlar ve erkeklerde şampiyon atletlere ödüllerini İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir takdim etti.

9 MİLYON LİRALIK ÖDÜL DAĞITILDI

Elit atletlerde ilk 8’e giren erkek ve kadın atletlere şu para ödülleri verildi:

1.?15 bin dolar

2.?10 bin dolar

3.?8 bin dolar

4.?6 bin dolar

5.?5 bin dolar

6.?4 bin dolar

7.?3 bin dolar

8.?2 bin dolar

Yerli elit atletlerde ise birinciye 40, ikinciye 35 ve üçüncüye de 30 bin lira ödül verildi.

21K’da dereceye giren Türk atletlere ödüllerini Türkiye İş Bankası ve HOKA takdim etti.

Yerli elit atletlerin yanı sıra 11 ayrı yaş kategorisinde dereceye giren koşuculara da çeşitli ödüller takdim edildi.

Yarı maratonda toplamda yaklaşık 9 milyon liralık ödül dağıtıldı.

FESTİVAL ALANINA DÖNÜŞTÜ

İsim sponsorluğunu Türkiye İş Bankası’nın yaptığı 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda, ana sponsorluğu HOKA, zaman sponsorluğunu Huawei Watch GT 5, tedarik sponsorluklarını MG, Züber, Wefood, Shokz, Tchibo, Fomilk, Kanyon, Hamidiye ve medya sponsorluğunu da Metro FM üstlendi. Sponsor firmalar yaptıkları çeşitli etkinlikler ve sunumlarla koşu alanını adeta bir festivale çevirdi.

ELİT ATLETLERDE İLK 10 SIRALAMASI

Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda 21K kategorisindeki ilk 10 sıralamaları şu şekilde oluştu:

Erkekler Kategorisi

ALEX NZİOKA MATATA???KEN?0:59:40?

BEREHANU WENDEMU TSEGU??ETH?1:00:47

SHADRACK KİPKURUİ KENDUİYWO?KEN?1:01:28

MATHEW SAMPERU????KEN?1:01:32

SEZGİN ATAÇ?????TUR?1:01:49

AARON BİENENFELD???GER?1:02:14

LABAN KİPKEMBOI????KEN?1:02:34

GEMECHU GİSHE BUTE???ETH?1:02:53

SİLAS KİPLİMO CHEPKWONY??KEN?1:03:47

ALİ KAYA?????TUR?1:04:52

Kadınlar Kategorisi

MIRIAM CHEBET????KEN?1:0607

SHEILA CHELANGAT???KEN?1:06:13

JUDY JELAGAT KEMBOI???KEN?1:07:47

DAISILAH JERONO????KEN?1:08:17

RABECCA CHEPKWEMOI???KEN?1:08:40

GETE ALEMAYEHU????KEN?1:08:42

BEKELECH GUDETA BORECHA??ETH?1:08:59

HIWOT GEBREKIDAN GEBREMARYAM?ETH?1:10:04

BETELIHEM AFENIGUS YEMER??ETH?1:10:10

MILICENT JELIMO????KEN?1:10:25

TÜRK ATLETLER KATEGORİSİNDE İLK 3

Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda 21K kategorisindeki Türk atletler arasındaki ilk 3 sıralaması şöyle oldu.

Erkekler Kategorisi

SEZGİN ATAÇ???1:01:49

ALİ KAYA???1:04:52

AHMET ALKANOĞLU?1:05:01

Kadınlar Kategorisi

ÖZLEM KAYA ALICI??1:17:39

PINAR DEMİR???1:19:30

DİLAN ATAK???1:22:09