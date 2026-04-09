Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu 19 Nisan Pazar günü koşuluyor

Dünya Atletizm Birliği’nin Gold Label kategorisinde bulunan Avrupa’nın üç, dünyanın da 10 maratonundan biri olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü yapılacak. 20 bin kişiye koşan maratonda kayıtlar daha sürerken rekor kırıldı.

“En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen” sloganıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Türkiye’nin en büyük yarı maratonunun tanıtım toplantısı İBB Dijital Deneyim Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıya İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız ile çok sayıda davetli ve medya mensubu katıldı.

PROF. DR. DEMİR: “KAYIT REKORU KIRILDI, SIRA KATILIMDA”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nu bu yıl, “En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen” sloganıyla, 19 Nisan Pazar günü 21. kez düzenleneceğini belirterek, “Dünya Atletizm Birliği’nin ‘Gold Label’ statüsünde yer alan maratonumuz, özellikle son 7 yılda değişen vizyonuyla ülkemizin en büyük, Avrupa’nın ilk 3 ve dünyanın da ilk 10 yarı maratonu arasına girmeyi başardı” dedi. Sportif olarak da her yıl katılımcı ve bitiren rekoru kırıldığını vurgulayan Prof. Dr. Demir, “Bugün itibarıyla iki farklı kategoride toplam 17.300 kayıt aldık. 106 farklı ülkeden 2.000 kişiyle yabancı katılımcı sayısında da yüzde 25’lik artışla, rekor kırmış durumdayız. Rekor katılımcı ve bitiren sayısıyla süreci tamamlayacağız” dedi.

PROF. DR. DEMİR: “55 ELİT ATLET KOŞACAK, SON ŞAMPİYON GELİYOR”

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl toplam 55 elit atletin yarışacağını kaydeden Prof. Dr. Volkan Demir, “Erkeklerde İstanbul’un son şampiyonu Alex Matata, ünvanını korumak için koşacak. Kadınlardaysa bu ay Paris’te, yılın en iyi 5. derecesini yapan Etiyopyalı Ftaw Zeray ve vatandaşı Asmarech Anley birincilik için yarışacak. 21. İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası şampiyonlarını da belirleyecek. İstanbul’un; sporun özünde yer alan dostluk, barış ve kardeşliği en derin şekilde yaşatan bir spor kenti haline gelmesi bizim en büyük hedeflerimizden biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’un; sporun özünde yer alan dostluk, barış ve kardeşliği en derin şekilde yaşatan bir spor kenti haline gelmesi bizim en büyük hedeflerimizden biri. Tüm vatandaşlarımızı da 19 Nisan’da İstanbul Yarı Maratonu’na bekliyoruz” diye konuştu.

DR. KARADAĞ: “106 ÜLKEDEN İNSANI BULUŞTURMAK SPORUN BİRLEŞTİCİLİĞİNE ÖRNEKTİR”

Yarı maratonun aynı zamanda Türkiye şampiyonunu da çıkartacağını kaydeden, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Dr. Ahmet Karadağ, “Yol koşularının sayılarının artması, yerli ve yabancı çok sayıda koşucunun bu yarışmalara iştirak edip mücadele etmeleri, atletizm sporunun topluma yayılmasına çok büyük destek vermektedir. Bu hedefte İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu gibi yüksek katılımlı organizasyonlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

Avrupa’da yalnızca üç yarı maratonun sahip olduğu Gold Label ünvanı, İstanbul Yarı Maratonu’nun uluslararası arenadaki saygınlığını açıkça ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu yarışta milli sporcularımızın yer aldığı Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası’nı da eşzamanlı olarak gerçekleştireceğiz. Bu yönüyle İstanbul Yarı Maratonu, hem uluslararası rekabetin hem de milli sporcularımızın performansının aynı anda sahneye çıktığı özel bir platform niteliği taşımaktadır. Dünyada 3 ülkenin bir araya gelip herhangi bir konuda anlaşması çok zor bir olay iken 106 ülkeden atletlerin bu organizasyonda buluşuyor olması, sporun birleştiriciliğine çok iyi bir örnektir” dedi.

LÜLE: “YENİ REKORLARA SAHNE OLAN BİR KOŞU OLACAĞINA İNANIYORUM”

İstanbul Yarı Maratonu’nun isim sponsorluğunu üstlenen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, sporun bireylerin hayatına kattığı değer, birleştirici gücü ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisinin spora verdikleri desteğin temelini oluşturduğunu vurguladı. Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı 2023 yılından bu yana İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu’nun isim sponsorluğunu üstlendiklerini hatırlatan Lüle, “İstanbul Yarı Maratonu elit atletlerin yanı sıra binlerce amatör sporcuyu da aynı heyecan etrafında buluşturuyor. Her katılımcı, kendi sınırlarını zorladığı, kendi hikâyesini yazdığı bir deneyimin parçası oluyor. Bu heyecana 19 Nisan’da hep birlikte tanık olacağız. Bu yıl da Tarihi Yarımada’nın benzersiz atmosferinde, unutulmaz anların yaşandığı, yeni rekorlara sahne olan bir koşu olacağına inanıyor ve katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

ASLAN: “HEDEF DÜNYA SPOR BAŞKENTİ İSTANBUL”

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul’u dünyanın spor başkenti yapma hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Aslan, “Olimpiyatlara ev sahipliği hedefimizle çok çalışmaya devam ediyoruz.

Spor tesislerimizin sayısını 40’tan 70’in üzerine çıkardık. Her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye 13 milyon kez kullanım hizmeti sunuyoruz. 2019’da yüzde 13 olan İstanbul’un fiziksel aktivite oranı, bugün yüzde 37’nin üzerine çıktı” dedi.

2025 yılı itibarıyla emekliler ve 65 yaş üstü İstanbullulara, sadece 1 TL’ye spor yaptırdıklarını kaydeden Aslan, “Bu yılın başından itibaren Anne Kart sahibi kadınlar ve SGK ile Bağ-Kur güvencesi olmayan kadınlara 1 TL’ye egzersiz imkânı sunmaya başladık. Öğrencilere de yüzde 50 indirimle hizmete devam ediyoruz” dedi.

ASLAN: “İSTANBUL’UN İKİ PRESTİJLİ DÜNYA MARATONU VAR”

Yakın geçmişte İstanbul’un iki defa UEFA Şampiyonlar Ligi finali, birer kez UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa finali, birer kez Dünya ve Avrupa Basketbol Şampiyonası,

iki kez EuroLeague finali, bir kez Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ve 9 kez Formula 1 yarışı gibi çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlatan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “İstanbul ayrıca uluslararası prestiji yüksek iki organizasyona daha sahip: Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu ve Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu. Bir yanda İstanbul Boğazı, bir yanda Haliç… Süleymaniye’nin gölgesi, diğer yanda Ayasofya ve Sultanahmet… İstanbul Yarı Maratonu’nda sadece bir parkuru değil, binlerce yıllık bir tarihi koşuyorsunuz” dedi.

ASLAN: “2027 AVRUPA OYUNLARIYLA OLİMPİYAT PROVASI”

İstanbul’un gelecek yıl 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacağını vurgulayan Aslan, “Bu organizasyon ile 5 bini aşkın sporcu, onlarca branşta yarışacak; bir “yarı olimpiyat” deneyimi yaşayacağız.

Avrupa Oyunları, aday olduğumuz 2036 Yaz Olimpiyatları için de büyük bir prova niteliğinde olacak ve geride değerli bir miras bırakacak. İBB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere, birçok paydaşla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, tüm İstanbulluları 19 Nisan’da yapılacak Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’na davet ederek, sözlerini noktaladı.

YARI MARATON KAYIT REKORU KIRILDI

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride koşulacak.

21K’ya 7 bin, 10K’ya da 11 bin kişi kayıt yaptırdı. 13 Nisan’a kadar sürecek kayıtlar sonunda katılımın 20 bini bulması bekleniyor.

8 BİN YILLIK TARİH İÇİNDE KOŞACAKLAR

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’nda bu yıl kişisel en iyi derecesi 67 dakikanın altında bulunan 5 kadın ve 61 dakikanın altında bulunan 11 erkek atletin de içinde bulunduğu toplam 55 elit atlet yarışacak.

Sepetçiler Kasrı’ndan Tarihî Sirkeci Garı’na, Mısır Çarşısı’ndan Gülhane Parkı’na, Yeni Camii’den Sveti Stefan Kilisesi’ne kadar birçok eşsiz yapıyla 8 bin yıllık kültürel mirasa sahip Tarihî Yarımada’da koşulacak olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı’dan saat 09.15’te başlayacak ve tekrar bu noktada son bulacak.

İşte yarış parkuru: Yenikapı miting alanında start alacak yarışta koşucular, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar, Eminönü’nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü’nü geçecek. Köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapacak yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray’dan sonra Haliç Köprüsü’ne varmadan Fatih ilçe sınırında yine bir “U” dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu izleyecek ve Yenikapı’da başladığı noktada son bulacak.

Maratona 16 yaş ve üzeri koşucular katılabilecek. Yaş sınırı 18’den 16’ya Türkiye’de ilk kez İstanbul Yarı Maratonu’nda düşürülmüştü.

10K katılımcıları ise Yenikapı’dan start alıp Sirkeci’den dönüş alarak başladıkları noktaya dönüp yarışı bitirecekler.

YARIŞ PRORGAMI

04.30 – Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

06.30 – 10K Alana Giriş

07.15 – 21K Alana Giriş

08.00 – 10K Yarış Başlangıcı

08.30 – 10K Şampiyonunun Tahmini Finiş Zamanı

09.15 – Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı

09.30 – 10K Yarışının Sona Ermesi

10.15 – 21K Şampiyonunun Tahmini Finiş Zamanı

11.00 – Ödül Töreni

11.05 – Balat’ın Trafiğe Açılması

11.45 – Sirkeci’nin Trafiğe Açılması

12.40 – 21K Yarışının Sona Ermesi

12.50 – Master Atletler Ödül Töreni

13.30 – Yenikapı’nın Trafiğe Açılması

ŞAMPİYONLAR 15’ER BİN DOLAR KAZANACAK

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’nda şampiyon olacak erkek ve kadın atletlere 15’er bin dolar ödül verilecek. İlk sekize giren erkek ve kadın atletlere toplamda 106 bin dolar ödül dağıtılacak.

Yarı maratonda dereceye giren atletlere verilecek para ödülleri ise şu şekilde dağılıyor:

1. 15 bin dolar

2. 10 bin dolar

3. 8 bin dolar

4. 6 bin dolar

5. 5 bin dolar

6. 4 bin dolar

7. 3 bin dolar

8. 2 bin dolar

Parkur ve dünya rekorları için de ilave para ödülleri olacak. Buna göre erkeklerde 59:15’i, kadınlarda da 01:04:02’yi geçecek atlet olması halinde 3 bin dolarlık ilave ödül verilecek. Dünya rekoru kırılması halinde atlet, 10 bin dolarlık bonusun da sahibi olacak.

TÜRK ATLETLERE TOPLAM 360 BİN LİRA

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu 21K kategorisindeki Türk atletler arasında ilk 5’e girecek kadın ve erkek sporcular toplam 360 bin lira tutarında para ödülüne hak kazanacak. Türkiye İş Bankası tarafından verilecek ödüllerin dağılımı şu şekilde olacak:

1. 50 bin lira

2. 40 bin lira

3. 35 bin lira

4. 30 bin lira

5. 25 bin lira

Bunların dışında 11 ayrı yaş kategorisinde kadınlarda ve erkeklerde ilk 5’e giren katılımcılara da toplam 1 milyon 144 bin lira ödül dağıtılacak.

YÜZBİNLERCE CANLI İÇİN İYİLİK PEŞİNDE

Adım Adım Derneği’nin kurduğu “İyilik Peşinde Koş” platformu (ipk.adimadim.org) üzerinden kayıt yaptıranlar Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’nda bağış toplamak için koşabilecek.

19 Nisan Pazar günü sivil toplum kuruluşları adına katılımcılar bağış toplamak için koşacak. Geçen yıl 17 milyon lira bağış toplanmıştı.

MARATON SPOR İSTANBUL YOUTUBE KANALINDA

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, İngilizce anlatımla uluslararası spor dünyasına Spor İstanbul’un Youtube kanalı üzerinden ulaştırılacak.

Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunu üstlendiği 21. İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları Kahve Dünyası, Züber, MG, Hamidiye, Red Bull, SKG, medya sponsoru Metro FM ve mekân sponsoru Kanyon’un katkılarıyla düzenlenecek.