Salomon Çeşme Yarı Maratonu Ege’nin ritmini koşuya taşıyacak

İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme, 9–10 Mayıs’ta bir kez daha uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Her yıl artan katılımcı sayısı ve organizasyon kalitesiyle öne çıkan Salomon Çeşme Yarı Maratonu, bu yıl da binlerce yerli ve yabancı koşucuyu Ege’nin eşsiz atmosferinde buluşturacak.

Doğa, tarih ve sporun iç içe geçtiği organizasyonda; 21K yarı maraton, 10K yol koşusu ve 5K gün batımı koşusu olmak üzere üç farklı parkur yer alıyor. Farklı seviyelere hitap eden bu parkurlar, hem profesyonel atletler hem de amatör koşucular için keyifli ve ulaşılabilir bir deneyim sunuyor. Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganıyla Argeus Travel & Event tarafından Salomon’un isim sponsorluğundaki Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkıları ve Çeşme Kaymakamlığı’nın desteği düzenlenecek yarışın sosyal sorumluluk ortaklığını ise Adım Adım üstlenecek.

EGE MANZARASINDA ÜÇ FARKLI PARKUR

21 kilometrelik yarı maraton parkuru, Çeşme merkezinden başlayarak Ilıca ve Alaçatı hattını kapsayan geniş bir rotada koşulacak. Katılımcılar, deniz manzarası, tarihi taş evler ve rüzgar gülleri eşliğinde yarışırken, aynı zamanda bölgenin doğal güzelliklerini de deneyimleme fırsatı bulacak.

10 kilometrelik yol koşusu parkuru ise Alaçatı’dan başlayarak daha kısa ama tempolu bir yarış sunuyor. Özellikle derecesini geliştirmek isteyen koşucular için uygun olan bu parkur, düz ve hızlı yapısıyla öne çıkıyor.

Organizasyonun en renkli etabı olan 5K gün batımı koşusu ise rekabetten çok keyif odaklı bir deneyim vadediyor. Gün batımının eşsiz manzarasında gerçekleşecek bu etap, her yaştan katılımcıya açık olacak.

SPOR TURİZMİNE KATKI

Uluslararası katılıma açık olan organizasyon, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor. Yarış için kente gelen sporcular ve ziyaretçiler; konaklama, yeme içme ve çeşitli turistik aktivitelerle yerel ekonomiye canlılık kazandırıyor. Özellikle Alaçatı ve Ilıca’daki otellerde organizasyon süresince yüksek doluluk oranları beklenirken, etkinlik Çeşme’nin sezon öncesi turizm hareketliliğini de artırıyor. Dünyaca ünlü outdoor markası Salomon’un isim sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, koşu sporunu doğayla buluşturan yapısıyla öne çıkıyor. Katılımcılar yalnızca bir yarışa değil, aynı zamanda kapsamlı bir spor deneyimine dahil oluyor. Uluslararası standartlardaki parkuruyla Salomon Çeşme Yarı Maratonu, Türkiye’nin önde gelen yol koşuları arasında yer almayı sürdürüyor.

EGE’DE SPORUN ENERJİSİ

Denizi, rüzgarı ve tarihi dokusuyla öne çıkan Çeşme, bu büyük organizasyonla birlikte bir kez daha sporun ve sağlıklı yaşamın buluşma noktası olacak. Salomon Çeşme Yarı Maratonu, bu yıl hem rekabet hem de keyif arayan koşucular için unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Organizasyonun kayıtları devam ediyor.