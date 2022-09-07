Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
12 Dev Adam, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki son maçında İspanya ile karşılaşacak. Devler, kazanması halinde grubunu lider tamamlayacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 A Grubu 5'inci maçında İspanya'yla Tiflis'te karşılaşacak.
Saat 14.30'da oynanacak mücadele, NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.
Gruptan çıkmayı garantileyen Devlerimiz, kazanması halinde A Grubu'nu 4 galibiyetle lider tamamlayacak ve son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayacak olan takımla eşleşecek.
İspanya da A Milli Takımımız gibi grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı ve bu maça liderlik parolasıyla çıkacak.
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