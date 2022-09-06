12 Dev Adam, EuroBasket 2022'de son 16 turunu garantiledi!

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) İspanya, Karadağ'ı mağlup etti. Türkiye, bu sonucun ardından son 16 turuna yükselmiş oldu.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 19:21
12 Dev Adam, EuroBasket 2022'de son 16 turunu garantiledi!
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FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda İspanya ile Karadağ karşı karşıya geldi.

İspanya, salondan 82-65'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, organizasyonda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 12 Dev Adam, grubun liderlik maçında 7 Eylül Çarşamba günü İspanya ile karşılaşacak.


12 dev adam Eurobasket 2022 a milli erkek basketbol takımı İspanya

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