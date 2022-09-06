12 Dev Adam, EuroBasket 2022'de son 16 turunu garantiledi!
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) İspanya, Karadağ'ı mağlup etti. Türkiye, bu sonucun ardından son 16 turuna yükselmiş oldu.
FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda İspanya ile Karadağ karşı karşıya geldi.
İspanya, salondan 82-65'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından A Milli Takım, organizasyonda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 12 Dev Adam, grubun liderlik maçında 7 Eylül Çarşamba günü İspanya ile karşılaşacak.
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