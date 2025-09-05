Türkiye - İspanya maçının hakemi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 14:11:00
Cumhuriyet Spor
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda ikinci maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nın rakibi İspanya olacak. Kritik mücadelede görev yapacak hakem belli oldu.

Türkiye ile İspanya arasında oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Tecrübeli hakem, Avrupa futbolunun önemli maçlarında gösterdiği yönetimle tanınıyor.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek elemelere galibiyetle başlamıştı. Şimdi gözler, güçlü rakip İspanya karşısında alınacak sonuçta olacak.

Karılaşma 7 Eylül Pazar günü 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. 

