Nihat Kahveci'den 'A Milli Takım'da kriz' iddialarına sert çıkış: 'İki gündür stresten öldüm'

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçı Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Milli takımın gruptaki öncelikli hedefinin ikincilik olduğunu aktaran Nihat Kahveci, ilk karşılaşma olmasına karşın Gürcistan'ın final maçı olduğunu belirtti.

Nihat Kahveci, Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda kararın doğru olduğunu savundu ve "Talihsizlik mi diyeyim, son iki haftadır yaşadıkları mı diyeyim, koordinasyonunu mu kaybetti diyeyim?" ifadelerini kullandı.

Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı'nın performansını öven Nihat Kahveci, Kenan Yıldız'ın hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

“KRİZ” POLEMİKLERİ

Milli takımdaki "kriz" polemiklerine de değinen Nihat Kahveci, "Nerede Yunus'la Kerem kavgası? Bizi yediniz! iki gündür stresten öldüm. Öyle şeyler görüyorum ki o onu itiyor, o ona selam vermiyor. Şu takımı bir rahat bırakın! Kulüp işlerini milli takıma getirmeyin. Bizi bu hale getirmeyin! Bugün Kerem'in attığı iki golde Yunus daha çok sevindi, ben şimdi ne diyeyim? Zaten doğrusu bu. Kendi takımınızda ne yapıyorsanız yapın ama şu milli forma altında 2-3 gündür gördüklerim beni çok üzdü. Helal olsun çocuklar. Helal olsun Kerem'e, Yunus'a. Bu çocukları artık bir bırakın!" şeklinde konuştu.

DAVITASHVILI ÖVGÜSÜ

Öte yandan Nihat Kahveci, Gürcü futbolcu Davitashvili'nin performansına övgüler yağdırdı. Ünlü yorumcu, Davitashvili için "Bugünkü performansıyla Liverpool, Manchester City, Real Madrid ve Barcelona'nın transfer gündemine girdi" dedi.

Adı Beşiktaş'la da anılan Zuriko Davitashvili, Fransa Ligue 2'de St. Etienne forması giyiyor.