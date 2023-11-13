Türkiye, İzlanda'yı deplasmanda devirdi

2025 Avrupa Şampiyonası Eleme karşılaşmasında Türkiye deplasmanda İzlanda'yı 72-65 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 07:37
Türkiye, İzlanda'yı deplasmanda devirdi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu İzlanda'yı 72-65 yendi.

Türkiye grupta 2'de 2 yaptı. İzlanda ise 2. karşılaşmasını da kaybetti.

Salon: Ithrottamidstod Asvellir

Hakemler: Nikola Bejat (Norveç), Patrick Müller (Almanya), Sara Mansson (İsveç)

İzlanda: Jonsdottir 5, Alexandersdottir 10, Agustsdottir 20, Sigurdardottir 2, Benonysdottir 11, Sverrisdottir 6, Saevarsdottir 6, Grimsdottir 2, Gunnarsdottir 1, Falsdottir 2, Svansdottir

Türkiye: Alperi Onar 8, Olcay Çakır 4, Ayşe Cora 11, Tilbe Şenyürek 10, Hollingsvorth 17, Elif Bayram 5, Derin Yaya 3, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 3, Meltem Yıldızhan, Esra Ural Topuz

1. Periyot: 17-20

Devre: 26-39

3. Periyot: 50-57

Beş faulle oyundan çıkan: 35:57 Jonsdottir (İzlanda)


2025 Avrupa Şampiyonası a milli kadın basketbol takımı İzlanda

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