A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda eleme grupları çekilen kuranın ardından belli oldu.

AA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:45
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'deki Basketbol Evi'nde düzenlenen kura çekiminde ikinci torbada yer alan A Milli Kadın Takımı, F Grubu'nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa Şampiyonası bileti alacak.


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