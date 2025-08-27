Türkiye - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 09:59:00
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda grubun son maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 12:00'de başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada maçına liderlik için çıkacak.

TÜRKİYE - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA?

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu müsabaka, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

İki maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Kanada ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider tamamlayacak ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

