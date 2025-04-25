Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak!
TFF, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray - Trabzonspor finali Gaziantep'te oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası için daha önce Eskişehir'i açıklayan TFF, daha sonra bu kararını iptal etmiş ve finalin yeri için yeniden değerlendirme yapılacağını duyurmuştu.
TFF'YE BAŞVURU
Finalin kesinleşmesinin ardından Galatasaray ve Trabzonspor, maçın Gaziantep'te oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.
Kulüplerden gelen bu öneriye sıcak bakan TFF, finalin yerini Gaziantep olarak açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.
Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
- 'Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz!'
- Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
- Çaykur Rizespor, kötü gidişe son vermek istiyor
- Manchester United'da sakatlık şoku
- Samsunspor'dan Emre Kılınç açıklaması!
- F.Bahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! Özat ve Kutlualp
- Hakan Bilal Kutlualp kimdir?
- Hakan Bilal Kutlualp adaylığını resmen açıkladı!
- Fenerbahçe'de stadyum büyütme projesi resmen duyuruldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!