Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz: Kasımpaşa, BAL kulübüne elendi!

Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz: Kasımpaşa, BAL kulübüne elendi!

29.10.2025 15:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz: Kasımpaşa, BAL kulübüne elendi!

Kahta 02 Spor, Türkiye Kupası'nın 3. turunda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura ismini yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kahta 02 Spor'a konuk oldu. Kahta İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı BAL ekibi Kahta 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmaya genç oyuncuları ile çıkan Kasımpaşa, 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden ile 1-0 öne geçti.

Kahta 02 Spor, 20. dakikada Yusuf Fırat ile 1-1'lik eşitliği sağladı.

KASIMPAŞA VEDA ETTİ

Ev sahibi Kahta 02 Spor, 41. dakikada Ahmet Tuna Akıl ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.

Kahta, 90+3'te Berkay Ceylan ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı.

Kahta 02 Spor, bu sonucun ardından kupada tur atladı. Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

İlgili Konular: #kasımpaşa #ziraat türkiye kupası #Kahta

İlgili Haberler

Kasımpaşa'da kazanan çıkmadı: Beşiktaş zirve yarışında yaralı!
Kasımpaşa'da kazanan çıkmadı: Beşiktaş zirve yarışında yaralı! Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Spor yazarları Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı: '122 yıllık arma büyük geldi'
Spor yazarları Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı: '122 yıllık arma büyük geldi' Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Kasımpaşa sahasında Konyaspor'a diş geçiremedi!
Kasımpaşa sahasında Konyaspor'a diş geçiremedi! Süper Lig'de Kasımpaşa ile Konyaspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.