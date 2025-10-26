Kasımpaşa'da kazanan çıkmadı: Beşiktaş zirve yarışında yaralı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Beşiktaş'ta Tammy Abraham, 32. dakikadada penaltı kaçırırken; Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü, 33. dakikada Clauido Winck kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. 10 puana ulaşan Kasımpaşa ise 12. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş

90' Mustafa Hekimoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Jota Silva'nın yaptığı sert vuruşta Andreas Gianniotis topu uzaklaştırmayı başarıyor.

88' Kasımpaşa yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Jhon Espinoza, topa hareketlenen El Bilal Toure'ye müdahalede bulununca Adnan Kayatepe tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

87' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Claudio Winck'in ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta çıkıyor.

84' Kasımpaşa'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Fousseni Diabate oyundan çıkarken, Ali Yavuz Kol yerine giren isim oluyor.

84' Beşiktaş'ta üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Vaclav Cerny oyundan çıkarken, Mustafa Hekimoğlu yerine giren isim oluyor.

79' Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Tiago Djalo'nun yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

75' Aynı dakikada Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cengiz Ünder oyundan çıkarken, Milot Rashica yerine giren isim oluyor.

75' Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Tammy Abraham oyundan çıkarken, Jota Silva yerine giren isim oluyor.

74' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Emirhan Topçu, topa hareketlenen Habib Gueye'e müdahalede bulununca Adnan Kayatepe tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

71' Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Wilfred Ndidi'nin kafa vuruşunda Andreas Gianniotis topa hakim olmayı başarıyor.

66' Aynı dakikada Kasımpaşa'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cafu oyundan çıkarken, Cem Üstündağ yerine giren isim oluyor.

66' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Kasımpaşa gerçekleştiriyor. Kubilay Kanatsızkuş oyundan çıkarken, Habib Gueye yerine giren isim oluyor.

61' Orkun Kökçü'nün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen El Bilal Toure'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

57' Beşiktaş gole yaklaşıyor! Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Rıdvan Yılmaz'ın arka direkten gelişine yaptığı vuruşta top direkten geri geliyor.

53' Kubilay Kanatsızkuş'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

49' Jhon Espinoza'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Attila Szalai'nin kafa vuruşunda Ersin Destanoğlu topu kornere çelmeyi başarıyor.

47' Gökhan Sazdağı'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Tammy Abraham için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

45' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Wilfred Ndidi istediği vuruşu yapamıyor.

42' Gökhan Sazdağı'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasta Andreas Gianniotis topa hakim olmayı başarıyor.

39' Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararını iptal ediyor.

37' Cengiz Ünder, itirazları nedeniyle hakem Adnan Kayatepe tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

36' Kasımpaşa, Rıdvan'ın Cafu'yu düşürmesiyle penaltı kazandı. Poziyon inceleniyor.

33' GOL | Kasımpaşa, Claudio Winck'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Godfried Frimpong'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Claudio Winck, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

32' PENALTI KAÇTI | Tammy Abraham, penaltı vuruşundan yararlanamadı! Kaleci Gianniotis kurtarmayı başardı.

31' Beşiktaş penaltı kazanıyor! Nicholas Opoku'nun, Tammy Abraham'a ceza alanı içinde kayarak yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Adnan Kayatepe penaltı noktasını gösteriyor.

27' Beşiktaş gole yaklaşıyor! Vaclav Cerny'nin ceza alanında sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top direkten geri geliyor.

22' Claudio Winck'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasınnda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başarıyor.

17' Andri Baldursson'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başarıyor.

16' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Claudio Winck'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda baraja çarpan top kornere çıkıyor.

12' Cengiz Ünder'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Tammy Abraham'ın yaptığı vuruşta Nicholas Opoku son anda topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8' Kubilay Kanatsızkuş'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Cafu'nun yaptığı vuruşta Emirhan Topçu'ya çarpan top kornere çıkıyor.

5' GOL | Beşiktaş, Cengiz Ünder'in golü ile maçta öne geçiyor. Vaclav Cerny'nin ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Cengiz Ünder, arka direkten gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Andreas Gianniotis'in yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

4' Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Tammy Abraham istediği vuruşu yapamıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.