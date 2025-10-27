Spor yazarları Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı: '122 yıllık arma büyük geldi'

Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi köşelerinde değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Turgay Demir: "Sen böyle bir rakibe üstün gelemiyorsan ununu elemiş, eleğini asmışsın demektir. O zaman gitmeyi de bileceksin Sergen kardeşim. Bir takım maç kazanır, kaybeder bunların hepsi futbolda var ama sıradan bir hoca bile Jurasek, Svensson ve Rashica'nın Beşiktaş'ın topçusu olmadığını daha ilk gün anlar ve onları listesinden siler. Sergen Yalçın daha bunu anlayamadı ve Jota gibi oyunda olduğu her saniye bir şeyler yapan bir oyuncuya 11 yüzü göstermedi.

Uzun sözün kısası, Sergen Yalçın için sezon bitti. Deyim yerindeyse yolcudur Abbas, bağlasan durmaz…" (Fotomaç)

"ŞAMPİYONLUKTAN ÇOK UZAK"

Ömer Üründül: "Kaptan Orkun çok etkili olmasa da çok çalışkandı. Ndidi vasatı aşamadı. Cerny futbolu iyi bilen bir isim ama bana göre kesinlikle orta saha oyuncusu değil. Hem çabuk değil, hem de hiç defansif görev yapmıyor. Ben en çok Rıdvan'ı beğendim, gittikçe form tutuyor. En büyük hayal kırıklığı da Abraham. Bu sonuçla bana göre ışık vermeyen Beşiktaş artık şampiyonluk hedefinden tamamen uzaklaşmıştır." (Sabah)

Ercan Taner: "Orkun orta alanda çabalıyor, uğraşıyor ama etkinliği üst seviyede değil. Beşiktaş yavaş oynuyor, bu yüzden gol pozisyonu bulma şansı çok düşük kalıyor. Atağa çıktığında veya rakip yarı sahada duran top kullandığında topu kaptırırsa çok kolay atak yiyor. Bir de yıllardır Kasımpaşa’yı yenememek resmen psikolojik problem olmuş gibi... Yine sezon başı ve zirveden erkenden kopan bir takım izliyoruz." (Sözcü)

"122 YILLIK O BÜYÜK ARMA BÜYÜK GELDİ"

Ali Gültiken: "Beşiktaş savunması oyunu çok geride kabul ederek rakiplerine muazzam alanlar bırakıyor. Bu da doğal olarak oyun devamlılığına engel teşkil ediyor. Saman alevi gibi parlayan oyuncular, bölüm bölüm ortaya çıkan oyunlar Beşiktaş'ı vasat görüntünün üzerine taşıyamıyor. Bir kez daha gördük ki Beşiktaş'ın önceliği geleceği konuşmaktan ziyade bugünü inşaa etmekten geçiyor." (Sabah)

Sinan Vardar: Evet, belki Abraham o penaltıyı gole çevirse, Beşiktaş maçı koparacak, sahada özgüvenle oynayacaktı.

Ama arkadaş... Böyle bir penaltı atışı olur mu?

Büyük takım oyuncusu, böyle kritik anlarda bu kadar ciddiyetsiz davranamaz!

Dün sadece Cengiz ve Emirhan isyan edercesine mücadele etti.

Gerisi, kusura bakmasın ama; 122 yıllık o büyük arma büyük geldi!" (Fotomaç)

"ÜÇ PUANI HAK ETMEDİ"

Fatih Doğan: "Bu yarış Gençlerbirliği'ne yenilip Galatasaray'dan 1 puan almak ya da Kasımpaşa'da 2 puan bırakıp Fenerbahçe'yi yenmekle yapılmaz! Beşiktaş fırsat tepti, üç puanı hak etmedi." (Sabah)

Kartal Yiğit: "Artık film koptu. Lig bitti gerçi ama Fenerbahçe maçı kazanılmazsa o statta taraftarın tepkisini engelleyemezseniz. Dünkü maç sonrası yaşananlar bunu gösterdi. Sergen hocanın gelmesini isteyenlerdendim.

Ama hocanın da artık bazı şeyleri düşünmesi gerek. Sürekli takımı yermesi, oyuncularını beğenmemesi artık kabak tadı verdi. Bu kadroyu biliyordun, bununla oynayacaksın hocam yapacak bir şey. yok. Fazla şikayet usandırır!" (Takvim)

"UMUT VAR TECRÜBE YOK!"

Mustafa Çulcu: "Adnan Deniz Kayatepe'nin Kasımpaşa maçında Beşiktaş lehine verdiği penaltı doğru. Kasımpaşa lehine verdiği penaltı yanlış. VAR'dan penaltıyı iptal etti ama aldatmadan dolayı Cafu'ya sarı göstermeyi unuttu. Abraham'ın attığı penaltıda vuruş anı nizamiydi ancak vuruş öncesi kaleci kale çizgisinin gerisinde oyun alanı dışındaydı ki, böyle duramaz. Geriden gelip ivmeleniyor, kaleci avantajlı oluyor. Çizgi üzerinde olmalıdır. Hakem penaltı atış koşullarını tamamını yerine getirdikten sonra atış için düdük çalmalı. VAR bu duruma karışmaz ama hakemin uygulama hatası var. Kubilay'a yaptığı kontrolsüz hareket dolayısıyla Djalo'ya net sarı kartı göstermedi. Hakem Kayatepe'de umut var lakin tecrübe eksik." (Sabah)