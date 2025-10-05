Kasımpaşa sahasında Konyaspor'a diş geçiremedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.10.2025 16:33:00
Süper Lig'de Kasımpaşa ile Konyaspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Konyaspor, 22. dakikada Jackson Muleka ile 1-0 öne geçti ve deplasmanda ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Kasımpaşa, 72. dakikada Claudio Winck ile 1-1'lik beraberlik golünü buldu.

Maçta başka gol olmadı ve Kasımpaşa ile Konyaspor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 9, bir maçı eksik Konyaspor 11 puana yükseldi.

Kasımpaşa, milli ara sonrası Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

