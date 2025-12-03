Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük 7 gollü maçta tur atladı!

3.12.2025 17:43:00
Cumhuriyet Spor
Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nın 4. turunda deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek grup aşamasına kalan takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, deplasmanda 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 5-2 kazandı.

GRAY'DEN HAT-TRICK

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 10., 38. ve 90. dakikalarda Andre Gray, 12. dakikada Serginho ve 22. dakikada Atakan Çankaya kaydetti.

Esenler Erokspor'un iki golü ise 28. ve 51. dakikalarda Altar Han Hidayetoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük tur atlayan taraf oldu ve organizasyonda adını grup aşamasına kaldı. Esenler Erokspor ise turnuvaya veda etti.

