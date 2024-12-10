Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu programı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turun maç programını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu müsabaka programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:
17 Aralık Salı:
13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
15.30 Tümosan Konyaspor-Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir)
18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi)
20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)
18 Aralık Çarşamba:
13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)
13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)
13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)
13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)
13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)
15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor (Gaziantep)
19 Aralık Perşembe:
13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)
14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)
17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)
KASIMPAŞA KATILMAYACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Kasımpaşa'nın bu sezon Türkiye Kupası'na katılmayacağını duyurdu.
Kasımpaşa, turnuvaya bu turla birlikte dahil olmuş ve kura çekiminin ardından Gençlerbirliği'yle eşleşmişti.
TFF, daha önce Fenerbahçe'nin de Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklamıştı.
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