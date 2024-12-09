TFF'den resmi açıklama geldi: Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası'na katılmama kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını federasyona bildirdiğini açıkladı.

TFF'den resmi açıklama geldi: Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası'na katılmama kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:16

TFF, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını federasyona bildirdiğini duyurdu.

TFF AÇIKLADI

TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır" denildi.

Açıklamada ek olarak bu durumla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurullarının gerekli değerlendirmeleri yapacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE DE KATILMAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce Fenerbahçe'nin de bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklamıştı.


Etiketler: #TFF #kasımpaşa #ziraat türkiye kupası

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