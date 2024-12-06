Türkiye Kupası'na katılmayacakları iddia edilmişti: İşte Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı bekleyen ceza!
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldığı iddia edildi. Kupaya katılmamaları halinde kulüpleri bekleyen ceza belli oldu.
Türkiye Kupası'nda kura çekiminin ardından 5. tur eşleşmeleri de belli oldu.
Kura çekimi öncesinde Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na bu sezon katılmayacağı iddiası gündeme geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024-25 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi, turnuvaya katılmaya hak kazanan ancak müsabakalarda yer almayan kulüplerle ilgili cezayı içeriyor.
TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAMA CEZASI BELLİ OLDU
TFF'nin talimatnamesinde konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:
"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yeralmayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz"
İlgili maddede ayrıca, "Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz ve bununla birlikte müsabakaya katılmayan kulüpler, bu sebeple TFF’nin uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdürler" ifadeleri bulunuyor.
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