Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor, Adıyaman FK'yi 5 golle geçti!
Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor, kendi sahasında ağırladığı Adıyaman FK'yi 5-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Adıyaman FK ile karşı karşıya geldi.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan Adana Demirspor, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
ADANA DEMİRSPOR 4. TURDA
Vincenzo Montella'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Yusuf Sarı, 60, 64 ve 74. dakikalarda Erhun Öztümer ve 85. dakikada Gökhan Töre attı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor, kupada 4. tura yükseldi. Adıyaman FK, organizasyona veda etti.
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