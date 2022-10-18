Türkiye Kupası'nda Efeler 09 SFK, Altay'ı 2 golle geçti!

Türkiye Kupası'nda Efeler 09 Spor FK, deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 18:26
Türkiye Kupası'nda Efeler 09 SFK, Altay'ı 2 golle geçti!
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 1-1 biten karşılaşmada TFF 1. Lig temsilcisi Altay'ı 2-1 mağlup eden TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Efeler 09 Spor FK, adını 4. tura yazdırdı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Buğra Can Semercioğlu

Altay: Eren Karataş, Kutay Yokuşlu, Tugay Gündem, Sefa Özdemir (Dk. 106 Mehmet Nur Kaymaz), Onur Efe (Dk. 83 Ali Solmaz), Mehmet Gündüz (Dk. 74 Salih Oktay), Ege Parmaksız (Dk. 62 Enes Yetkin), Erdem Özcan, Ali Kızılkuyu (Dk. 62 Arda Gezer), Nurettin Küçükdeniz (Dk. 74 Enes Öğürce), Murat Uluç

Efeler 09 Spor FK: Alper Özdemir, Murat Sevimler, Ahmet Sağ, Mahmut Emin Kabul (Dk. 64 Recep Daylak), Emrah Öztürk (Dk. 46 Furkan Çarkçı), Fatih Bozok (Dk. 95 Furkan Tuşik), Serdar Sudun, Kaan Yılmaz (Dk. 46 Hakan Can Durdu), Adnan Gülen, Furkan Cinkaya (Dk. 74 Mustafa Ekin), Berkcan Cengiz (Dk. 86 Uğur Çetinkaya)

Goller: Dk. 11 Murat Uluç (Altay), Dk. 45+1 Serdar Sudun (Penaltıdan), Dk. 97 Adnan Gülen (Efeler 09 Spor FK)

Sarı kartlar: Dk. 52 Mahmut Emin Kabul (Efeler 09 Spor FK), Dk. 69 Enes Yetkin, Dk. 78 Enes Öğürce, Dk. 109 Erdem Özcan, Dk. 114 Salih Oktay (Altay)


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