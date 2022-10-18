Türkiye Kupası'nda Kayserispor, Iğdır FK'yi 2 golle geçti!

Türkiye Kupası'nda Kayserispor, kendi sahasında ağırladığı Iğdır FK'yi 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 21:36
Türkiye Kupası'nda Kayserispor, Iğdır FK'yi 2 golle geçti!
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kayserispor, sahasında 3. Lig 2. Grup takımlarından Iğdır FK'yi konuk etti.

Kayserispor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada İlhan Parlak ve 84. dakikada Majid Hosseini attı. Iğdır FK'nın tek golü 47. dakikada Batuhan Kurt'tan geldi.

Bu sonucun ardından Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.


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