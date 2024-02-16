Türkiye Kupası'nda derbi zamanı!

ING Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:27
Türkiye Kupası'nda derbi zamanı!
Abone Ol google-news

ING Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşılaşacak. Mücadele, saat 21.00'de Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor'u 68-81 ile geçti. 14 Şubat Çarşamba günü İzmir'de oynanan müsabakada Tarık Biberovic 22, Johnathan Motley 14 sayı üretti.

Göz Atın
London Lions - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

London Lions - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen, Dyshawn Pierre ve Yiğit Hamza Mestoğlu sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ EMLAKJET'TE SON DURUM

Beşiktaş Emlakjet, ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde 14 Şubat Çarşamba günü konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 ile geçti. Siyah-beyazlılarda Marko Simonovic ve Derek Needham 15, Berk Uğurlu ve Jonah Mathews ise 14'er sayı buldu.

FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ

Karşılaşmanın kazananı, 18 Şubat Pazar günü 15.30'da Anadolu Efes – Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde final müsabakasında karşılaşacak.

ING TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

18.00 Anadolu Efes – Pınar Karşıyaka

21.00 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Emlakjet


fenerbahçe beko haberleri Beşiktaş Emlakjet haberleri ING Türkiye Kupası haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda yarı finalde: Rakibi belli oldu!

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda yarı finalde: Rakibi belli oldu!
Fenerbahçe Beko, Atina'da kayıp!

Fenerbahçe Beko, Atina'da kayıp!
Fenerbahçe Beko, Fransa'da kayıp!

Fenerbahçe Beko, Fransa'da kayıp!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Serge Aurier imzayı attı: Galatasaray'ın yeni transferinden ilk açıklama!

Serge Aurier imzayı attı: Galatasaray'ın yeni transferinden ilk açıklama!
Borsada Bor şeker için gong sesi duyuldu

Borsada Bor şeker için gong sesi duyuldu
TFF duyurdu: Ankaragücü - Galatasaray maçı için stadyum kararı verildi

TFF duyurdu: Ankaragücü - Galatasaray maçı için stadyum kararı verildi
Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!

Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!
Bakan Mehmet Şimşek yeni mesleki ve teknik lise türünün açılacağını duyurdu, eğitimciler tepkili: Ucuz işgücü hamlesi

Bakan Mehmet Şimşek yeni mesleki ve teknik lise türünün açılacağını duyurdu, eğitimciler tepkili: Ucuz işgücü hamlesi
Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…

Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…
Adnan Polat'tan adaylık açıklaması!

Adnan Polat'tan adaylık açıklaması!
Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…

Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…