Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 23:16

Güncelleme: 25.05.2023 - 23:16

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 11. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Medipol Başakşehir 61. dakikada Serdar Gürler ile eşitliği yakaladı. Baskısını arttıran başkent ekibi 90. dakikada Chatzigiovannis ile golü buldu ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma dakikalarında Başakşehir, 111. dakikada Keny'nin golüyle yeniden eşitliği buldu. Mücadelede başka gol çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

İlk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir bu sonuçla adını finale yazdırdı. Böylece Sivasspor'u saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Ankaragücü'nde Nihad Mujakic, 96. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.